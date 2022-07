Acteur en theatermaker Cas Enklaar overleden

Acteur Cas Enklaar is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Hij was in 1970 een van de oprichters van het legendarische Werkteater (zonder h), samen met onder meer Peter Faber, Shireen Strooker en Jan Joris Lamers. De groep maakte in de jaren 70 naam met revolutionaire voorstellingen over gewone mensen, die zonder regisseur werden gemaakt en gespeeld in bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen of zorginstellingen. Ze gingen over thema's terminaal ziek zijn, oud worden of eenzaamheid. De acteurs gingen na afloop vaak in gesprek met het publiek.

Enklaar maakte ook naam met een solovoorstelling over de Amerikaanse actrice Joan Crawford, Een avond met Joan (1983). Hij was jarenlang een van de dragende krachten van het Werkteater en bleef daaraan verbonden tot 1985.

Daarna stapte hij over naar Toneelgroep Baal en later naar Toneelgroep Amsterdam, maar daar hield hij het niet lang uit en werd freelancer. Hij werkte mee aan de meest uiteenlopende voorstellingen, zowel van kleine experimentele groepen als in vrije producties voor het grote publiek. Ook maakte hij zijn opwachting in tv-series als Loenatik en Oud Geld en het satirische programma Koefnoen.

Vaste waarde

Verder was Cas Enklaar een vaste waarde in de films van regisseur Theo van Gogh. Hij speelde de hoofdrol in Een dagje naar het strand (1984), naar het boek van Heere Heeresma, en deed mee aan onder meer Loos (1989), Terug naar Oegstgeest (1987), naar verschillende romans van Jan Wolkers en Vals Licht (1993). Ook speelde hij in de serie Medea van Van Gogh en Theodor Holman, die pas werd uitgezonden na de moord op Van Gogh, in januari 2005.

Andere bekende films waarin hij is te zien zijn Flodder van Dick Maas, het met een Gouden Kalf bekroonde Lang leve de koningin van Esmée Lammers (1996) en Masterclass (2005), het regiedebuut van cabaretier Hans Teeuwen.

De laatste rol van Cas Enklaar was in 2019, in een klassieker van het absurdistische theater: Eindspel van Samuel Beckett. Die voorstelling zou afgelopen voorjaar worden hernomen, maar Enklaar leed aan slokdarmkanker en hij was toen al te ziek om nog mee te kunnen doen. Hij werd vervangen door Gerardjan Rijnders.