Vingegaard wint laatste bergrit en neemt voorschot op Tourzege

Jonas Vingegaard is een heel grote stap dichter bij de zege in de Tour de France van 2022 gekomen. In de achttiende etappe, de laatste bergrit van deze Tour, wist de Deen van Jumbo-Visma diverse aanvallen van Tadej Pogacar af te slaan. En tijdens de slotklim naar de Hautacam zag zijn rivaal Pogacar zijn kansen op een Tourzege minimaal worden.

Vingegaard bleek op de slotklim de sterkste renner, kwam solo over de eindstreep en boekte zo zijn tweede ritzege in deze Tour. Pogacar kwam als tweede over de finish, op 1.04 van de ritwinnaar. Het verschil in het klassement is daarmee opgelopen tot een onoverbrugbaar lijkende 3.26.