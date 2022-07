Tribune Abe Lenstra Stadion moet worden verstevigd

De noordtribune in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen moet uit voorzorg worden verstevigd. Volgens sc Heerenveen voldoet de tribune wel aan de normen, maar kan de maximale belasting in extreme gevallen hoger zijn dan die normen.

Op advies van de constructeur van het stadion wordt de constructie van de tribune daarom sterker gemaakt, zodat die in alle situaties toereikend is.

Algemeen directeur Cees Roozemond stelt dat de veiligheid van de supporters voorop staat. "De tribune moet springende en juichende supporters te allen tijde kunnen dragen. We willen niets aan het toeval overlaten", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

'Onderzoek in alle stadions'

Op 17 oktober vorig jaar stortte een deel van het uitvak van het Goffertstadion in Nijmegen in, toen supporters van het bezoekende Vitesse op en neer aan het springen waren om de overwinning te vieren.

Na dat incident moesten alle stadions in Nederland laten nakijken hoeveel belasting hun tribunes aankunnen. Dat was de aanbeveling van ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, dat onderzoek deed naar het instorten van de tribune in het Goffertstadion.

Sc Heerenveen is niet de eerste club die bekendmaakt de tribune te laten verstevigen. Heracles maakte in februari dit jaar al bekend actie te ondernemen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek.