Ook dit jaar geen ATP-toernooien in China wegens coronavirus

De vier ATP-toernooien die dit jaar in China gespeeld zouden worden, gaan niet door. Vanwege de strikte coronaregels in het land heeft de tennisbond een streep door de evenementen gezet.

De Masters in Shanghai medio oktober is het hoogt aangeschreven toernooi dat niet doorgaat. In september en oktober stonden er daarnaast nog toernooien in Chengdu, Zhuhai en Peking op het programma. Na 2019 is er door het coronavirus geen ATP-toernooi meer geweest in het land.

Sinds de Olympische Winterspelen van februari in Peking is vrijwel elk internationaal sportevenement in China afgelast of uitgesteld.

In China, dat ruim een miljard inwoners telt, zijn in de maand juli ruim 200.000 positieve coronatesten geregistreerd. Overheden houden nog altijd vast aan een strikt coronabeleid, waardoor het verplicht blijft om bij aankomst in het land in isolatie te gaan.

WTA

Eerder besloot de tennisbond voor vrouwen WTA al af te zien van toernooien in China, al had dat een heel andere reden.

De WTA maakte zich grote zorgen om het welzijn van de Chinese tennisster Peng Shuai, nadat zij op sociale media vice-premier Zhang Gaoli beschuldigde van seksueel misbruik. De tennisbond eiste een uitgebreid onderzoek naar de zaak en wil in afwachting daarvan geen toernooien in China laten spelen.