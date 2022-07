ECB maakt forse renteverhoging bekend

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente in één klap met een half procentpunt, meer dan eerder werd aangekondigd.

De renteverhoging, de eerste sinds 2011, maakt een eind aan een ongebruikelijke en acht jaar lange periode van negatieve rente. De ECB wil met de forse renteverhoging de torenhoge inflatie intomen.

Qua grootte is de rentestap buitengewoon, een soortgelijke maatregel van een 0,5 procentpunt of meer kwam enkel voor tijdens de financiële crisis in 2008-2009 en bij de dotcomcrisis in 2001.

De renteverhoging geldt voor alle drie basisrentetarieven van de centrale bank. De rente van de depositofaciliteit, waarbij banken geld tijdelijk stallen bij de ECB, gaat van - 0,5 procent naar 0 procent. De refirente (de rente die banken betalen aan de centrale bank als ze geld opnemen) gaat van 0 procent naar 0,5 procent, en de beleningsrente van 0,15 procent naar 0,75 procent

Crisisinstrument

De ECB presenteert samen met de renteverhoging ook een nieuw crisisinstrument dat het uiteenvallen van de eurozone als gevolg van renteontwikkelingen moet tegengaan. Dan gaat meer specifiek om de rente van noordelijke, sterke eurolanden als Duitsland en Nederland enerzijds en de zuidelijke, zwakke eurolanden als Italië anderzijds.

Het zogenoemde Transmissie Protectie Instrument (TPI) moet de renteverschillen tussen eurolanden dempen en wordt volgens ECB-voorzitter Lagarde "ingezet bij ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen die een ernstige bedreiging vormen voor het monetaire beleid in het hele eurogebied". De ECB heeft unaniem het TPI goedgekeurd, dus met inbegrip van de critici onder de centrale bankiers die doorgaans de nodige bedenkingen hebben bij vereveningen tussen eurolanden.

Op de financiële markten wordt het rentebesluit beheerst ontvangen, want het is niet echt een verrassing. De aandelenmarkten stijgen licht, net als de rente op de obligatiemarkten. De Italiaanse rente stijgt verder, ook mede door de politieke crisis waaronder het land nu gebukt gaat.