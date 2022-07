Watertaxi botst op rondvaartboot bij Erasmusbrug, zes mensen gered

Op webcambeelden was de aanvaring te zien:

De vaarroute onder de Erasmusbrug is vooralsnog afgesloten.

Bij de Erasmusbrug in Rotterdam zijn een watertaxi en een rondvaartboot op elkaar gebotst. Op beelden is te zien dat de watertaxi daarbij volledig onder water verdween.

Bij de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee vaartuigen op elkaar gebotst. Volgens een getuige is een watertaxi onder een groter vaartuig terechtgekomen. Op webcambeelden is de aanvaring te zien. - NOS