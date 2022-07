Vanavond op tv: Hoe Rusland de gascrisis beleeft • Minister Jetten over het afschakelplan

Energieminister Rob Jetten over de aanpak van de gascrisis

Wat doen we als we als de gasvoorraden straks echt op dreigen te raken? Dat komt te staan in het speciale afschakelplan, waarin bepaald wordt hoe en in welke volgorde bedrijven worden afgeschakeld worden van het gas.

Eén probleem: het plan is nog altijd niet af. Energieminister Rob Jetten heeft beloofd dat hij de Kamer er aan het eind van de zomer een update over zou geven. Maar dat is te laat, vinden Kamerleden uit de coalitie én de oppositie. Hij zou volgens hen meer haast moeten maken.

Hoe staat het ervoor met dat afschakelplan? En kan het inderdaad sneller? We vragen Rob Jetten zelf.