Hoe een kledingmerk voetballers gebruikte als dekmantel voor cokehandel

Kenneth Vermeer, Luis Suárez, Neymar en Glenn Helder; allemaal maakten ze promotie voor het kledingmerk My Brand. Een kledingmerk waarvan de eigenaar vorige week werd aangehouden vanwege witwassen en handel in verdovende middelen. Hoe kan het dat de onderwereld zich zo gemakkelijk infiltreert in de voetbalwereld? Het is vooral de schuld van opportunistische zaakwaarnemers, vindt sportmarketeer Frank van den Wall Bake. "Het staat elke speler natuurlijk vrij om zich beschikbaar te stellen voor reclamedoeleinden. De meeste voetballers zijn dusdanig jong dat ze het kaf niet van het koren kunnen scheiden. Ik vind het daarom de taak van het management om die jongens te beschermen voor dit soort dingen." Dekmantel Voor Domenico G., bij wie naast 228.000 euro aan cash geld ook een vuurwapen werd aangetroffen in zijn woning, was zijn kledingmerk een ideale dekmantel voor zijn criminele activiteiten. Met het inzetten van bekende voetballers ter promotie van de kledinglijn probeerde hij zo legaal mogelijk over te komen. "Die voetballers worden dus misbruikt via de kledinglijn, dat weer een dekmantel is voor de cocaïnelijn", meent Arno van Leeuwen, die zich voor de Amsterdamse recherche jarenlang bezighield met criminaliteit in relatie tot voetbal. "Als mensen spelers als Neymar en Suárez zien in die kleding denken ze al gauw: dat zal dan wel een keurig merk zijn."

Luis Suárez - My Brand

Aan de zaakwaarnemers de taak om de voetballers te beschermen, maar die zien volgens Van den Wall Bake vooral geld. "De meeste zaakwaarnemers krijgen commissie op basis van alle inkomsten en zijn dus sneller geneigd om ja te zeggen, omdat ze dan weer twintig procent van die extra inkomsten krijgen." Van Leeuwen zag tijdens zijn werkzaamheden hoe criminelen steeds meer hun weg vonden in de voetballerij. Bij Ajax voerde hij eerder al bewustwordingsgesprekken met onder andere Quincy Promes, die wordt verdacht van poging tot moord. "Grote sterren als Neymar en Suarez zullen niet zo snel in de problemen komen. Het gevaar zit vooral in de Nederlandse voetballers, denk ik. Die zijn minder rijk en kwetsbaar." Onmogelijk Zo was ook Glenn Helder ambassadeur van My Brand. De oud-profvoetballer, die jarenlang met gokschulden kampte, was in die zin een ideaal 'slachtoffer'. Helder wilde niet reageren op de aanhouding van Domenico G. Winnie Haatrecht wilde dat wel. De oud-profvoetballer doet nu de zaken van keeper Kenneth Vermeer, die ook promotie maakte voor My Brand. Volgens Haatrecht is het onmogelijk om ieder bedrijf dat aanklopt door te lichten. "Voetballers krijgen op het hoogtepunt van hun loopbaan twintig tot dertig aanvragen per maand om iets te promoten. Je kan moeilijk een detective inhuren om alles te gaan onderzoeken. Dat is heel simpel."

Quote Als je er eenmaal inzit, kom je er ook moeilijk uit. Arno van Leeuwen, oud-rechercheur

Haatrecht ziet echter wel in dat zijn voetballers uiteraard liever niet met de onderwereld geassocieerd willen worden. "Natuurlijk schrik je daarvan, maar het is niet te voorkomen. En ik denk ook niet dat het onze verantwoordelijkheid is als je vijf jaar geleden een shirt hebt aangehad van wat nu blijkt een criminele verdachte." Feit is wel dat de georganiseerde misdaad veel geld uit de voetballerij haalt. Een branche waar veel geld in omgaat, trekt immers per definitie verkeerde mensen aan. Niet voor niets is het een groot thema bij de Nederlandse politie. "Het gaat niet alleen om de naam die je aan zo'n crimineel merk verbindt", legt Van Leeuwen uit. "Het gevaar zit hem erin dat ze vervolgens ook kunnen vragen of je even een auto vol 'kleding' naar Parijs wil rijden. Als je er eenmaal inzit, kom je er ook moeilijk uit. Daar hebben we genoeg voorbeelden van gezien."

Kenneth Vermeer - My Brand

Toch leek My Brand op het eerste oog een groot, succesvol merk, waar niet veel mis mee was. Hoe kunnen voetballers en zaakwaarnemers voorkomen dat ze zich lenen als dekmantel voor criminele organisaties? Van Leeuwen: "Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zei Johan Cruijff. Maar in dit geval kun je als je je oren zo links en rechts te luisteren legt best het een en ander te weten komen." Zo werd de Bentley Bentayga, een peperdure auto, van de verdachte een jaar geleden in brand gestoken en had de verdachte ook een winkel in het Colombiaanse Bogotá, waar nog altijd veel drugsbendes actief zijn. "Dat zijn allemaal signalen waar je alert op moet zijn."