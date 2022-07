Irak woedend op Turkije na bombardement in Iraaks Koerdistan, Turkije ontkent

Na een bombardement in Iraaks Koerdistan onderneemt Irak diplomatieke stappen tegen Turkije, dat volgens Irak achter de aanval zit. Bij het bombardement op de grens met Turkije zijn gisteravond acht toeristen omgekomen en raakten 23 mensen gewond, melden Iraakse staatsmedia. Het "hevige artilleriebombardement" raakte een bergresort in Zakho, een stad in de provincie Dohuk.

Onder de slachtoffers waren kinderen, onder wie een 1-jarige, zegt de Koerdische gezondheidsminister. Alle slachtoffers overleden voordat ze bij een ziekenhuis konden komen.

Irak roept de plaatsvervangend ambassadeur voor overleg terug uit het buurland. Ook heeft het Iraakse kabinet het ministerie van Buitenlandse Zaken opgedragen om bij de Turkse gezant in Bagdad bezwaar te maken tegen de aanval. Tientallen Irakezen protesteerden bij de Turkse ambassade in Bagdad.

"Deze brute aanval onderstreept het feit dat Turkije Iraks voortdurende eisen negeerde om zich te onthouden van militaire schendingen van het Irakese grondgebied en de levens van zijn mensen", zegt premier Kadhimi. Hij zegt dat er vooral vrouwen en kinderen bij omkwamen.

Turkse commando's in Irak

Turkije ontkent het bombardement te hebben uitgevoerd. Minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu zegt tegen de Turkse staatstelevisie dat militaire operaties in Irak altijd tegen de Koerdische PKK gericht zijn, en dat deze aanval door terroristen is uitgevoerd. Ook zei hij dat berichten die Turkije beschuldigen, pogingen van de PKK zijn om Turkije te belemmeren in zijn strijd tegen terrorisme.

Turkije voert regelmatig luchtaanvallen uit op noordelijk Irak en heeft daar commando's naartoe gestuurd in de strijd tegen de PKK, waarmee Turkije in oorlog is, en de Syrisch-Koerdische YPG-militie. Ankara beschouwt beide als terroristische groeperingen.

De Verenigde Staten zeggen dat ze stevig achter de soevereiniteit van Irak staan. En de VN-missie in Irak veroordeelt de aanval en roept op tot een grondig onderzoek.