Storing Schiphol: KLM-overstappers alleen nog met handbagage

KLM-reizigers die een overstap hebben op Schiphol voor een vlucht binnen Europa, kunnen vandaag alleen met handbagage reizen. Of de koffer moet worden achtergelaten. De oorzaak is een storing in het bagagesysteem van Schiphol, meldt KLM op zijn website.

Luchthaven Schiphol laat weten dat er gisteren sprake was van een gedeeltelijk storing van het bagagesysteem, maar dat die dezelfde dag weer was verholpen. De gevolgen van die verstoring merken reizigers van verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM. Die zegt dat er zeker duizenden koffers op de luchthaven staan als gevolg van het technisch mankement gisteren.

"We proberen met deze maatregel meer ruimte te creëren in de afhandeling van de bagage. Dus de koffers die gisteren zijn blijven staan, hopen we vandaag allemaal mee te kunnen nemen om zo het probleem op te lossen", zegt een woordvoerder van KLM.

Reisvouchers

De passagiers hebben een sms gekregen van de luchtvaartmaatschappij over de storing. Daarin staan excuses en dat reizigers een reisvoucher kunnen aanvragen of omboeken als zij niet met alleen handbagage kunnen reizen. Maar het lijkt erop dat omboeken niet kosteloos kan, en dat de luchtvaartmaatschappij een tariefsverhoging rekent.

Transavia laat weten dat de gevolgen van de storing in het bagagesysteem van Schiphol gisteren voor hen beperkt zijn.

Met meerdere verstoringen lijkt het bagageprobleem op Schiphol te verergeren. Door personeelstekorten bij de bagage-afhandelaren en luchtvaartbedrijven stapelen duizenden koffers en bagagestukken zich in de luchthaven op.

Overigens is Schiphol niet de enige luchthaven met problemen, ook buitenlandse luchthavens hebben moeite met de afhandeling van bagage.