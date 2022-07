Zomerse schoonmaak bij Sparta: 'rasvoetballers' moeten nu team gaan vormen

Steijn zelf is na afloop vooral kritisch op de arbitrage: "We hadden twee penalty's moeten hebben, er werd een doorgebroken speler neergehaald en een schoen uitgetrapt. Ik verwacht dat mijn spelers scherp zijn, dan moet het arbitrale trio ook scherp zijn. Ze herstelden zich overigens prima."

Een onweersbui legt een kwartier voor tijd de wedstrijd even stil en daarna vliegen op het veld de onvriendelijkheden over en weer. Na het zoveelste opstootje tussen de ploegen fluit Vereijken de wedstrijd maar af.

Nick Olij, Omar Rekik, Younes Namli en Arno Verschueren. Dat zijn de nieuwe namen in de opstelling van trainer Maurice Steijn als Sparta Rotterdam het woensdagmiddag in een vriendschappelijk duel opneemt tegen het gedegradeerde Willem II.

Zo werden Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen overgenomen van het Noorse Odds BK. Het duo zal daar de eerste seizoenshelft afmaken en meldt zich pas eind juli op Het Kasteel. "Ik heb niet echt hoeven trekken aan alle transfers. We zijn meteen naar versterkingen gaan kijken na vorig seizoen en hebben de scouting aan het werk gezet. Daar is heel goed naar gehandeld."

"In mijn vakantie heb ik daar nog vaak aan gedacht. Dan denk je: hoe hebben we dat geflikt? Het was een uitzichtloze situatie, maar er ontstond een flow. Het is de mooiste prestatie die ik ooit geleverd heb. Bijna een Houdini-act."

Net zo onrustig als de slotfase van het eerste oefenduel was, waren de eerste stappen van Steijn bij Sparta. Met nog vier wedstrijden te spelen kwam de kersverse trainer in een knotsgekke slotrace van de eredivisie terecht. Hij pakte tien punten en wist handhaving voor de Rotterdammers veilig te stellen.

De oud-international verliet in 2010 Feyenoord voor een buitenlands avontuur. Twaalf jaar later hopen de Rotterdammers de middenvelder te strikken voor een Spartaans avontuur.

Een van die nieuwe spelers is Omar Rekik, broertje van oud-PSV'er Karim Rekik. De 20-jarige centrale verdediger wordt gehuurd van Arsenal. "Hij maakt een hele gedegen indruk en is natuurlijk een groot talent. Hij heeft de volwassenheid en ervaring, maar nu moet hij wedstrijden gaan spelen op het hoogste niveau", zegt Steijn.

En zo haalden Steijn en technisch directeur Gerard Nijkamp alle nodige namen binnen. "We hebben spelers ingekocht om met name meer creativiteit te brengen. Spelers die goed kunnen voetballen. We willen van het reactievoetbal af. We hebben allemaal rasvoetballers gehaald en daar moeten we een geheel van gaan smeden."

Rekik werd een aantal weken geleden benaderd en had goede gesprekken met de coach. "Dit is een van de trainers van wie ik het meeste heb geleerd in zo'n korte tijd. Hij is een hele eerlijke man, dat zie je niet vaak bij trainers. Als hij iets tegen me zegt, dan ga ik er ook meteen mee aan de slag. Echt een toptrainer, hij helpt me met heel veel dingen. Na de gesprekken met hem heb ik meteen tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik de keuze al had gemaakt."

Spartaanse zon

"Het is niet zo moeilijk om te integreren in dit team", vindt Rekik. "Ze hebben me echt heel goed opgevangen." Die klik van vorig seizoen is duidelijk nog niet verdwenen. Steijn: "Je merkt echt dat er sinds eind vorig seizoen een speciale, hechte band is ontstaan. Dat sijpelt nog steeds door in de groep."