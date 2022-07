China legt taxidienst Didi Chuxing boete van bijna 1,2 miljard euro op

Zo heeft het bedrijf op zeer grote schaal screenshots gemaakt van foto's die op telefoons van klanten stonden. Eveneens heeft Didi op grote schaal gezichtsherkenningsdata, informatie over leeftijd en bijvoorbeeld familierelaties opgeslagen. Ook werden tientallen miljoenen rijbewijsnummers onbeveiligd opgeslagen.

Nu moet Didi er dus aan geloven, in wat je misschien nog het best kan zien als het voorlopige slotsalvo voor het bedrijf. Het gaat daarbij primair om de dataveiligheid van consumenten, waar Didi grove fouten lijkt te hebben gemaakt.

In het afgelopen jaar heeft president Xi de techbedrijven één voor één op de pijnbank laten leggen. Te groot, te machtig en de huishouding niet op orde, leken de belangrijkste conclusies. Alibaba ontving daarom eerder al een boete van de mededingingsautoriteiten, ook bezorgplatform Meituan kreeg straf.

Techbedrijven als Alibaba, Tencent en Didi konden in korte tijd snel groeien. Vele honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van platforms als Alipay, WeChat en de Didi-reisapp. Stuk voor stuk uitgegroeid tot de facto monopolisten, ook omdat buitenlandse bedrijven buiten de deur werden gehouden.

In een bericht op Weibo stelt Didi de straf te accepteren en zijn leven te zullen beteren. "We bedanken de toezichthouder en het volk voor de geleverde kritiek en het uitoefenen van toezicht."

Problemen op de beurs

Een jaar geleden kondigde de Chinese overheid aan Didi te onderzoeken. Dat leidde toen tot paniek op de beurs; het bedrijf was de week ervoor in de VS naar de beurs gegaan. De timing kon dus niet ongelukkiger. Bovendien mocht Didi geen nieuwe gebruikers registreren en moesten de apps uit de Chinese downloadwinkels worden verwijderd.

Persbureau Bloomberg meldt daarnaast dat Didi gedwongen is om van de Amerikaanse beurs af te gaan. Het bedrijf bereidt nu een beursgang in Hongkong voor.