Farid Azarkan wordt lijsttrekker van Denk

Farid Azarkan wordt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker van Denk. Zijn benoeming moet eind deze maand nog worden bekrachtigd door de ledenvergadering, maar dat lijkt een formaliteit: Azarkan is de enige kandidaat en het bestuur draagt hem voor.

Azarkan zit sinds de verkiezingen van 2017 in de Tweede Kamer en sinds maart van dit jaar is hij fractievoorzitter. In het voorjaar waren er allerlei ruzies binnen Denk. De drie leden van de Kamerfractie legden hun conflict in mei bij.

Partijvoorzitter Çelik noemt Azarkan een fantastische aanvoerder van Denk: "Hij is een scherp debater, een voorvechter voor gelijke kansen en een ervaren politicus die de waarden van Denk overtuigend uitdraagt."

Azarkan zelf zegt zeer gemotiveerd te zijn om samen met de andere leden te bouwen aan "de nieuwe fase van onze beweging". Hij wil voorkomen "dat de coronacrisis leidt tot nog meer ongelijkheid, discriminatie en armoede". Hij kondigt ook aan dat hij zal strijden tegen "extreemrechtse polarisatie".