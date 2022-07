Rechtbank ontslaat Van Lienden bij stichting, krijgt ook bestuursverbod

Sywert van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme worden ontslagen bij de Stichting Hulptroepen Alliantie, heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. Ook mogen de twee gedurende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden.

Volgens de rechtbank hebben Van Lienden en Damme zich niet gehouden aan hun eigen statuten, "door een commerciële concurrent van hun eigen stichting op te richten".

Verwarring

Het gaat in dit verband om het mondkapjesbedrijf Relief Goods Alliance van Van Lienden en zijn compagnons. Volgens de rechtbank was het onderscheid tussen dit commerciële bedrijf en de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie niet helder, onder meer doordat de namen op elkaar lijken en in presentaties het logo van de stichting werd gebruikt. "Dat heeft minst genomen voor verwarring gezorgd."

In april werden Van Lienden en Damme al geschorst als bestuurders van de stichting, op verzoek van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie gebruikten de ondernemers het netwerk van de organisatie om orders binnen te halen voor hun commerciële bedrijf.