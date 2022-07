Na vertrek Draghi loopt de rente voor Italië meteen op

Terwijl Mario Draghi op weg is om zijn ontslag als premier van Italië in te dienen, loopt de rente die het land moet betalen op staatsleningen fors op. De Italiaanse rente op een 10-jaarslening loopt inmiddels tegen de 3,6 procent. Gisteren schommelde het rentetarief nog rond 3,2 procent.

Dat betekent dat Italië duurder uit is als het geld wil lenen op de financiële markten. Economen maken zich zorgen over de houdbaarheid van de Italiaanse schuld nu de rentetarieven oplopen. De Italiaanse rente is inmiddels hoger dan de rente die Griekenland betaalt.

Later vandaag verhoogt de Europese Centrale Bank voor het eerst in 11 jaar de rente en dat kan ertoe leiden dat de Italiaanse rente nog verder oploopt. Om de zorgen over Italië te verzachten, presenteert de Europese Centrale Bank daarbij een plan dat bedoeld is om het verschil tussen rente die landen met hoge schulden - zoals Italië - en landen met relatief lage schulden - zoals Duitsland en Nederland - moeten betalen terug te dringen. Dat instrument heet het Transmissie Protectie Mechanisme (TPM), maar hoe dat precies gaat werken, is nog de vraag.

De Italiaanse beurs daalde vanmorgen bijna 2 procent na het nieuws over het opstappen van Draghi. Andere Europese beurzen stijgen licht of staan iets in de min. De koers van de euro reageert nauwelijks. 1 euro is momenteel 1,02 dollar waard.