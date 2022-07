Italiaanse premier Draghi stapt op na vertrouwenscrisis in regering

De val van zijn kabinet komt nog geen anderhalf jaar nadat de partijloze Draghi het stokje overnam van premier Conte. Italiaanse kranten spreken schande van de politieke crisis, omdat de oud-president van de Europese Centrale Bank onder Italianen populair is en hij het land met relatief vaste hand door de coronacrisis heeft geloosd.

De premier overleefde gisteren weliswaar een vertrouwensstemming in de senaat, maar drie regeringspartijen stemden daarbij niet mee. Draghi, die de stemming juist had aangevraagd omdat hij wilde dat de coalitie steun voor hem zou uitspreken, kon daarom niet anders dan opstappen.

Premier Draghi van Italië vertrekt. Dat heeft hij bekendgemaakt in de Italiaanse Tweede Kamer, waar hij tot twee keer toe een staande ovatie kreeg van de aanwezige parlementariërs. Draghi biedt later vandaag zijn ontslag aan bij president Mattarella.

Dat de premier nu toch het veld moet ruimen, komt door een vertrouwenskwestie in zijn regering die tot een politieke crisis heeft geleid. Een van de coalitiepartijen, de Vijfsterrenbeweging, boycotte vorige week een stemming over een miljardensteunpakket voor Italianen, bedoeld om de pijn van de inflatie te verzachten.

Draghi vond dat daarmee een einde was gekomen aan zijn coalitie van nationale eenheid. Hoewel zijn regering ook zonder de Vijfsterrenbeweging een meerderheid heeft in het parlement, heeft hij altijd gezegd dat hij alleen wil regeren met die partij erbij. Hij wilde daarom vorige week al opstappen als premier, maar president Mattarella weigerde zijn ontslag.

Veel steun

Ook veel inwoners van Italië, onder wie een groep van vele honderden burgemeesters en zorgmedewerkers, riepen de ex-bankier op om aan te blijven. Draghi noemde die steun "ongeëvenaard en onmogelijk om te negeren". Verder uitte hij kritiek op de Vijfsterrenbeweging, die volgens hem het partijbelang boven het landsbelang stelt.

Na alle steunbetuigingen gaf Draghi aan dat hij dan misschien toch premier wilde blijven, maar alleen als de coalitiepartijen met hem verder willen. Nu die zich in de senaat hadden onthouden van stemming over zijn positie, was zijn positie onhoudbaar geworden.