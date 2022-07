Nederlandse primeur Klaver met finale 400 meter: 'Eindelijk met grote mensen mee'

Klaver kwalificeerde zich als de eerste Nederlandse vrouw ooit voor een finale van een WK outdoor op de 400 meter. "Eindelijk doe ik met de grote mensen mee."

"Ik was vooral blij dat ik het laatste stuk van de race kon versnellen. Dat was nooit mijn sterke punt. Waar dat vandaan kwam? Echt, ik heb geen idee", aldus Klaver. "Het kan liggen aan mijn mindset en aan het feit dat het me lukt om efficiënter te lopen. Je moet dusdanig in jezelf geloven dat je weet dat je mensen achter je gaat laten."