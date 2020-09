De uitzending van 8 september

Aantal besmettingen per week loopt weer op

Het ziet er naar uit dat het aantal coronabesmettingen weer fors aan het stijgen is. Gisteren werd duidelijk dat de afgelopen zeven dagen bij elkaar bijna 5000 mensen positief zijn getest, ruim 1300 meer dan de voorgaande week. De toename heeft deels te maken met de sterke toename van het aantal tests, maar dat verklaart niet alles.

Het RIVM komt vandaag met een analyse van de cijfers in zijn wekelijkse rapportage. Viroloog Marion Koopmans is vanavond te gast. We spreken met haar ook over coronatesten die heel snel de uitslag geven. Het OMT komt binnenkort met een advies over de inzet van sneltesten.