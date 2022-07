ECB verhoogt rente: wordt het een grote of een kleine stap?

De renteverhoging komt er sowieso, spannend is het of het een grote of een kleine stap wordt. De ECB heeft al een voorschot genomen op een tweede rentestap in september en dan nog eentje later in het jaar. Maar daarbij zal het wel blijven, denkt Brzeski. "Het blijft opgeteld dit jaar tot 100 basispunten (1 procentpunt) of zo, en daarna houdt het op omdat we een recessie zien opkomen."

Om zo'n crisis te tackelen werkt de ECB aan een zogenoemd Transmissie Protectie Mechanisme (TPM), een instrument waarmee voorkomen wordt dat de rente en dus de schulden ontsporen en de eurozone uiteenvalt. Het mechanisme is al weken geleden aangekondigd , maar is volgens ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski een moeilijke, zo niet onmogelijke opgave.

De grote banken hebben aangekondigd dat zeer waarschijnlijk in oktober het fenomeen van negatieve rente op spaargeld verdwijnt. De stap die daarna komt, is het verhogen van de spaarrente. Volgens vergelijkingssite Moneyview hebben de afgelopen weken al vijf kleinere aanbieders de spaarrente verhoogd en is de hoogste spaarrente momenteel 0,35 procent.

Een renteverhoging is bedoeld om de inflatie af te remmen. Geld en geld lenen wordt duurder, dat drukt de vraag en daarmee dalen de prijzen, is het idee. Dat heeft natuurlijk niet onmiddellijk effect, het duurt 6 tot 12 maanden voor we het merken. "Het is een geleidelijk proces, voet van het gaspedaal, en zachtjes afremmen." Het helpt ook maar voor een deel bij het soort inflatie waarmee we kampen: een hogere rente doet niet zoveel met de olie- en gasprijs en de industriële lockdowns in China.

Hoge staatsschulden

De renteverhoging raakt echter ook de al verzwakkende economie. Landen met de hoogste schulden en economisch mindere papieren betalen de hoogste rente en zijn het duurst uit. Een hoge rente drukt doorgaans het risico uit op het in gebreke blijven en de financieel-economische zwakte van een land.

Maar hoe voorkom je dat de kloof tussen noord en zuid (sterke en zwakkere) eurolanden dieper wordt, en het renteverschil of yield tussen Italiaanse rente versus Duitse rente groeit? Het verschil wakkert de vrees aan voor een nieuwe, tweede euro- en schuldencrisis, zoals in jaren 2010-2014. De politieke crisis in Italië zet van alles op nog lossere schroeven en leidt tot extra druk op de ECB en de financiële markten.

Door de coronacrisis hebben vooral zuidelijke landen meer schulden gemaakt, hoewel ze er economisch niet slechter voor staan, en veel beter dan tien jaar geleden. De Italiaanse staatsschuld is opgelopen naar 151 procent van het bruto binnenlands product (eind 2021), mijlenver van de 60 procent die als acceptabel en houdbaar beschouwd wordt. Ter vergelijking: de Nederlandse en Duitse staatschuld bedragen respectievelijk 52 en 69 procent van het bbp.