Rusland hervat gastoevoer naar Duitsland via Nord Stream

Na het onderhoud aan de Nord Stream 1 is de gaslevering door de Duits-Russische gasleiding weer gestart. Er stroomt weer gas doorheen, zegt een woordvoerder van Nord Stream tegen persbureau DPA.

Het is de bedoelding dat er evenveel gas doorheen stroomt als voor het onderhoud: 67 miljoen kubieke meters per dag. Dat is 40 procent van de maximum capaciteit

Begin vorige week ging de leiding dicht voor groot jaarlijks onderhoud. De leiding wordt iedere zomer nagekeken, maar dit jaar was Duitsland bang dat Rusland het onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer verder te beperken of zelfs helemaal te stoppen.

Het Duitse gasnetbedrijf Gascade sprak gisteren al de verwachting uit dat de Russische gasproducent Gazprom de gaslevering via de Nord Stream 1 pijpleiding vandaag zou hervatten.