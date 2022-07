Etappe 18: de laatste bergrit eindigt op de Hautacam, volgens Boogerd 'echt een rotklim'

Na de Col d'Aubisque en de Col de Spandelles ligt de finish op de top van de Hautacam, na 13,6 kilometer klimmen à 7,8 procent. Ervaringsdeskundige Michael Boogerd omschreef die slotklim in de Avondetappe als "een klootzak". Echt een rotklim "Het is echt een rotklim, supersteil en erg grillig. Niet zoals een Alpencol, die vaak een beetje gelijkmatig is. Er zitten hele steile stukken in, maar ook stukken waar je een beetje kan herstellen. Het is echt een hele lastige klim."

Michael Boogerd beklimt de Hautacam in 2000, in gezelschap van o.a. Jan Ulrich en Lance Armstrong - ANP

Het wordt de zesde keer dat een Touretappe eindigt op de Hautacam. De laatste keer was in 2014. Toen kwam Vincenzo Nibali, die dat jaar ook de Tour won, als eerste over de finish.

De etappe gaat van start in Lourdes, een plaats met vele verhalen, waaronder het tragische verhaal van Javier Otxoa. Herman van der Zandt vertelt erover, vanuit Waspik.

Herman van der Zandt blikt vooruit op de achttiende etappe van de Tour de France, een Pyreneeënrit van 143,2 kilometer van Lourdes naar Hautacam. - NOS

Kunnen we in de laatste bergetappe nog vuurwerk verwachten van het duo Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? Als het aan de Sloveense nummer twee ligt wel, zo zei hij na zijn etappezege van gisteren. "Ik ben heel gemotiveerd en denk dat we morgen alles gaan geven. We konden Vingegaard isoleren, dat hebben we goed aangepakt. Morgen hebben we weer een andere tactiek", beloofde Pogacar.

De reactie van Tadej Pogacar na de zeventiende etappe van de Tour de France. De Sloveen won de rit, maar kon de gele trui van Jonas Vingegaard niet aanvallen. - NOS

En Fabio Jakobsen, die in de zeventiende etappe maar net binnen de tijdslimiet over de finish kwam? De Nederlander is vastberaden. "Ik geef niet op. Ik ben redelijk vermoeid. Maar er is een bepaald vermogen en een bepaalde snelheid op de klim die ik aan kan houden. Als ik dat morgen weer doe, dan wordt het krap, maar het moet te doen zijn. En het is nog maar één dag dus we gaan nog één dag."

Fabio Jakobsen kwam in de zeventiende etappe van de Tour de France maar net op tijd binnen. Hij vertelt bij Herman van der Zandt over zijn 'lijdensweg van 400 meter'. - NOS