Hassan plaatst zich voor WK-finale 5.000 meter

Sifan Hassan heeft zich tijdens de series van de 5.000 meter op de wereldkampioenschappen atletiek geplaatst voor de finale. De regerend olympisch kampioene kwam in Eugene bij een temperatuur van ruim boven de 30 graden Celsius tot een tijd van 14.52,89.

Maureen Koster slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de eindstrijd, die zondag om 04.25 uur Nederlandse tijd wordt gelopen Ze klokte 15.18,17. De snelste tijd kwam op naam van de Ethiopische wereldrecordhoudster Eletesenbet Gidey: 14.52,27.

Op de openingsdag van de mondiale titelstrijd eindigde Hassan als vierde op de 10.000 meter, het langste baannummer waarop ze tijdens de Olympische Spelen van Tokio eveneens een gouden medaille behaalde. Dat ze net buiten de prijzen viel, was het gevolg van een trainingsachterstand die ze in het post-olympische seizoen opliep. Hassan was na de Spelen fysiek en mentaal opgebrand en hervatte pas een kleine drie maanden voor de WK de training.

In Japan startte Hassan vorig jaar ook op de olympische 1.500 meter, waarop ze goed was voor het brons. Die afstand laat ze op de WK aan de Amerikaanse westkust schieten.