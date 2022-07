Bol plaatst zich overtuigend voor finale 400 horden

5.000 meter

Sifan Hassan plaatste zich tijdens de series van de 5.000 meter eveneens voor de finale. De regerend olympisch kampioene kwam in Eugene bij een temperatuur van ruim boven de 30 graden Celsius tot een tijd van 14.52,89.

Maureen Koster slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de eindstrijd, die zondag om 04.25 uur Nederlandse tijd wordt gelopen Ze klokte 15.18,17. De snelste tijd kwam op naam van de Ethiopische wereldrecordhoudster Eletesenbet Gidey: 14.52,27.

Op de openingsdag van de mondiale titelstrijd eindigde Hassan als vierde op de 10.000 meter, het langste baannummer waarop ze tijdens de Olympische Spelen van Tokio eveneens een gouden medaille behaalde. Dat ze net buiten de prijzen viel, was het gevolg van een trainingsachterstand die ze in het post-olympische seizoen opliep. Hassan was na de Spelen fysiek en mentaal opgebrand en hervatte pas een kleine drie maanden voor de WK de training.

Hassan was zeer te spreken over het resultaat. "Ik voel me veel beter dan tijdens de tien kilometer. De afgelopen dagen heb ik op snelheid getraind en dat betaalt zich hier uit."

800 meter

Op de 800 meter slaagde Tony van Diepen erin de kwalificatie te overleven. 'Tony2Laps', zoals zijn bijnaam luidt, liep de twee volle ronden in 1.46,59.

"Dit is de eerste keer in mijn loopbaan dat ik de series doorkom", concludeerde hij tevreden. "Het was een langzame heat

De snelste tijd van de series kwam op naam van de Canadees Marco Arop, die 1.44,56 op de klokken zette.