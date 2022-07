Bol naar WK-finale 400 horden, weer record Klaver, Van Klinken vierde met discus

Lieke Klaver verkeert net als Bol ook in een blakende vorm. Met haar tweede Nederlandse record (50,18) in een paar dagen kwalificeerde ze zich voor de eindstrijd op de 400 meter. Liemarvin Bonevacia lukte het niet de finale van de 400 meter te bereiken. Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan bereikte op de 5.000 meter de finale in Eugene, Maureen Koster sneuvelde in de series.

Met een tijd van 52,84 seconden heeft Femke Bol zich tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene overtuigend geplaatst voor de finale van de 400 meter horden. De 22-jarige winnares van olympisch brons in Tokio vorig jaar ging als tweede naar de eindstrijd.

"Het is ook fijn voor mijn zelfvertrouwen dat ik in de laatste fase van een race nog zó kan versnellen. En dat ik zo'n tijd loop, dat ook."

Bol opnieuw snel

Tijdens de series tekende Bol dinsdag voor de snelste tijd van de dag. Met speels gemak liep ze toen naar 53,90. Daarmee bleef ze haar plaaggeest McLaughlin 0,05 seconde voor.

In de halve eindstrijd onderstreepte Bol met haar tijd eens te meer dat ze in grootse vorm is afgereisd naar Oregon22, zoals het toernooi in de Verenigde Staten ook wel wordt genoemd. Tijdens de ouverture van het tiendaagse evenement sleepte ze als slotloopster op de 4 x 400 meter gemengde estafette met een fabuleuze sprint al een zilveren medaille uit het vuur.

Zelfvertrouwen

"Ik zag dat ik de laatste twintig meter niet zo veel voorsprong had en zette daarom voor de veiligheid maar even aan", blikte de Amersfoortse terug op haar optreden. "Het is ook fijn voor mijn zelfvertrouwen dat ik in de laatste fase van een race nog zó kan versnellen. En dat ik zo'n tijd loop, dat ook."

"Ik ben zelf ook een klein beetje verbaasd over mijn tijd. Het is leuk dat ik mezelf af en toe ook nog kan verrassen. Het doel van vandaag was om tot de laatste horde vijftien passen te lopen. Dat ging gemakkelijk, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit in de finale ook lukt. Ik ben er klaar voor."

Bevoorrecht

Ze beseft dat ze in een bevoorrechte positie verkeert. "Dit is het leukste wat er is. Het is een privilege dat ik me in de series en de halve finale zó kan inhouden en me toch plaats voor de volgende ronde. Aan de andere kant brengt dat soms ook wel stress mee. Want dan ga ik denken: kan ik dit écht allemaal?"

Voor Bol is het de komende twee dagen vooral een kwestie van het hoofd koel houden, iets dat nog niet zo eenvoudig is in het snikhete Eugene. "Ik ga vanavond vroeg slapen en morgen met mijn coaches Laurent Meuwly en Bram Peters het raceplan goed doorspreken. Verder ga ik proberen om een beetje ontspanning te zoeken."

Kop koffie

Daarbij wil Bol niet te veel hoeven na te denken, lachte ze. "Mijn vriend en ouders zijn hier, dus we gaan wat drinken. Verder lees ik een boek en kijk ik wat televisie. Ik kom de tijd wel door. Die adrenaline komt op de dag van de finale vanzelf. Misschien dat ik voor die race nog een extra kop koffie drink."

Aan het affiche zal het in ieder geval niet liggen, lachte ze. "Ik vind het heerlijk om eindelijk weer eens tegen McLaughlin en Muhamad te lopen. Zij halen het beste in mij naar boven." De finale van de 400 horden staat zaterdag om 04.50 uur Nederlandse tijd gepland.