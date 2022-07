CBS: veel meer mensen wisselden afgelopen jaar van baan

Nu werkgevers hard op zoek zijn naar personeel, beginnen ook steeds meer mensen met een nieuwe baan. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 1,9 miljoen mensen die korter dan twaalf maanden geleden met hun nieuwe baan waren gestart. Dat zijn er bijna 400.000 meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het gaat niet alleen om mensen die van baan wisselden, maar ook om mensen die (opnieuw) begonnen met werken. De toename geldt vooral voor werknemers en in mindere mate voor zelfstandigen.

Verder daalde het aantal mensen dat één tot twee jaar in de huidige baan werkte. Mogelijk was het tijdens de coronacrisis moeilijker om aan een nieuwe baan te beginnen. Er zat relatief weinig beweging in het aantal mensen dat langer dan twee jaar op dezelfde werkplek zat.

Vooral jongeren profiteerden van de grote vraag naar arbeidskrachten: 792.000 werkenden onder de 25 jaar waren in het eerste kwartaal van dit jaar nog geen jaar aan de slag bij de huidige werk- of opdrachtgever. Bij meer dan de helft ging het om een baan van minder dan 20 uur in de week.

Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters, maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers nóg groter dan in Nederland. In de berekening van statistiekbureau Eurostat werd gekeken naar mensen die korter dan drie maanden hun huidige baan hadden.

NOS op 3 maakte deze video over het personeelstekort: