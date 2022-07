Vrachtwagen in brand op A27 bij Raamsdonksveer

De A27 bij Raamsdonksveer is in beide richtingen afgesloten vanwege een in brand gevlogen vrachtwagen. De chauffeur is ongedeerd, meldt Omroep Brabant.

De brand brak iets voor 22.00 uur uit door een nog onbekende oorzaak. De truck staat op de rijbaan in de richting van Gorinchem naar Breda en is niet meer te redden.

De brandweer is met vijf voertuigen en een hoogwerker uitgerukt om de brand te blussen. Er zouden laptops in de vrachtwagen zitten.

Vanwege de rookontwikkeling zijn beide rijrichtingen afgesloten voor verkeer. De ANWB vraagt weggebruikers om te rijden via de A58, A59 en A16.