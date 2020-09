Tourbaas Prudhomme test positief op corona

De baas van de Tour de France, Christian Prudhomme, is positief getest op het coronavirus. De positieve test van de Fransman heeft geen gevolgen voor het verdere verloop van de Tour de France.

Prudhomme zal minstens een week afwezig zijn, dat schrijven de quarantaineregels voor. "Ik zal me gedragen als elke Franse werknemer en thuisblijven", aldus de Tourbaas.

Tot die tijd zal Prudhommes rechterhand François Lemarchand zijn taken overnemen. De Tourbaas is niet in contact geweest met renners, zo benadrukt de Tourorganisatie.

Eerder op de dag werd bekend dat de coronatests van alle renners negatief zijn teruggekomen en de 22 ploegen en hun overgebleven renners dinsdagmiddag allemaal aan de start zullen staan.

Wel zijn er vier stafleden van vier verschillende ploegen positief getest. Dat heeft echter geen gevolgen voor de koers omdat de regel is dat een ploeg pas bij twee besmettingen uit de Tour wordt gehaald.