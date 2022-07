Wiegmans wissels helpen Engeland in verlenging aan halvefinaleplaats EK

Voetbal is een stapje dichter bij huis. Het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman versloeg woensdagavond in de kwartfinales van het EK Spanje na verlenging met 2-1. Na een indrukwekkende groepsfase staat Engeland nu in de halve finales.

Waar het tegen Noorwegen (8-0), Noord-Ierland (5-0) en Oostenrijk (1-0) zo makkelijk ging, had Engeland grote moeite met Spanje. Vlak voor tijd viel de Engelse gelijkmaker pas dankzij invaller Ella Ann Toone en ook in de verlenging was het alle hens aan dek. De verlossende 2-1 was een fraaie afstandsknal van Georgia Stanway.

De Engelse fans in het Amex Stadium in Brighton durfden het pas diep in verlenging aan "football is coming home" te zingen, verwijzend naar eventuele toernooiwinst van Engeland, waar het voetbal ooit begon. Voor de finale op Wembley moet Engeland eerst nog in de halve finales langs België of Zweden, die vrijdag spelen.

Wiegman terug op de bank

De wedstrijddag begon positief voor de Engelsen, met de terugkeer van Wiegman. Afgelopen vrijdag testte ze positief op het coronavirus en miste daardoor de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Ierland. Wiegman kon in het trainingskamp van de Engelsen blijven, maar wel op gepaste afstand.