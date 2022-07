Rusland: naast Donbas nu ook focus op zuiden van Oekraïne

Het Russische leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbas-regio, maar ook op andere gebieden in Oekraïne. De pijlen zijn nu ook gericht op de zuidelijke regio's Cherson en Zaporizja, zei de Russische buitenlandminister Lavrov in een interview met staatspersbureau RIA Novosti. Delen van die regio's zijn al bezet.

Afgelopen weekend meldde het Britse ministerie van Defensie al dat Rusland zijn positie in het zuiden van Oekraïne aan het versterken is. Militairen, uitrusting en voorraden worden verplaatst tussen Marioepol en Zaporizja en in Cherson. Ook in Melitopol probeert het Russische leger zijn positie te versterken.

Volgens de VS bereidt Rusland zich voor om meerdere gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne te annexeren, net zoals ze dat in 2014 hebben gedaan met het schiereiland de Krim. Toch is de hoop voor de Donbas-regio nog niet opgegeven, zei de voorzitter van de Amerikaanse chefs van staven Milley vandaag.

Westerse wapenleveranties

Lavrov zei dat het land zijn doelstellingen heeft veranderd nadat het Westen langeafstandswapens is gaan leveren aan Oekraïne. Daarmee refereert hij aan de laatste wapenleveranties van de Verenigde Staten, de zogenoemde multiple rocket launchers. Dat zijn wapensystemen zoals de MLRS en HIMARS, waarmee een salvo raketten afgevuurd kan worden.

De Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska deed vandaag in het Amerikaanse Congres nog een dringende oproep om meer wapens en luchtverdedigingssystemen te leveren. Kort na de uitspraken van Lavrov en de oproep van Zelenska maakt de Amerikaanse defensieminister Austin bekend nog eens vier HIMARS naar Oekraïne te sturen, waarmee het totale aantal op zestien komt.

Westerse landen zeggen op verzoek van Oekraïne steeds meer zware wapens toe aan het land, dat na vijf maanden oorlog afhankelijk is geworden van westerse leveranties. Zo zijn er ook al honderden houwitsers, langeafstandskanonnen, naar het Oost-Europese land gestuurd. Nederland en Duitsland hebben samen 18 houwitsers toegezegd. Het is het zwaarste geschut van de Nederlandse landmacht.

Tegenoffensief

Een week geleden maakte Oekraïne bekend een tegenoffensief te beginnen in de zuidelijke regio Cherson. Een maand na de Russische invasie wist het leger Russische troepen uit verschillende delen van het land terug te dringen, onder meer rondom de hoofdstad Kiev. Daarna richtte Rusland zich voornamelijk op de inname van de regio's Loegansk en Donetsk. De regio Loegansk is inmiddels volledig in Russische handen.