Nederlands bedrijf veroorzaakte bosbrand in Spanje

Een Nederlands bedrijf heeft een bosbrand veroorzaakt in een gemeente nabij het Spaanse Zaragoza. Het in Amsterdam gevestigde herbebossingsbedrijf Land Life schrijft in een persbericht dat het afgelopen maandag misging toen er een vonk wegsprong van een graafmachine, waarna de brand ontstond.

Land Life schrijft dat de autoriteiten in de gemeente Ateca direct zijn geïnformeerd. Dat kon niet voorkomen dat het vuur uitgroeide tot een grote bosbrand, die volgens de Spaanse publieke omroep RTVE inmiddels al 14.000 hectare bosgebied heeft verwoest en tot meer dan 2000 evacuaties heeft geleid. Het bedrijf zegt "kapot" en "diep getroffen" te zijn door de gebeurtenissen.