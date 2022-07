Biden wil presidentiële bevoegdheden gebruiken om klimaatcrisis aan te pakken

De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. "Het is een noodsituatie en zo zal ik het ook behandelen", zei de president vanavond in een toespraak.

"Wetenschappers hebben het over code rood, klimaatverandering kost ons miljarden", zei Biden in Somerset, in de staat Massachusetts. Hij bracht daar een werkbezoek aan een voormalige kolencentrale. De president noemde klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. "Het vormt een existentiële dreiging voor ons land en voor de hele wereld".

Hij wil zijn bevoegdheden gebruiken omdat zijn klimaatwetgeving in de Senaat is gestrand. Wat hij concreet gaat doen maakte de president niet duidelijk. Naar verwachting doet hij dat de komende weken.

Wel kondigde Biden al een bedrag van 2,3 miljard dollar aan, bedoeld om de infrastructuur beter bestand te maken tegen extreem weer. Zo moeten bijvoorbeeld 'koelcentra' worden gebouwd waar mensen tijdens een hittegolf kunnen worden opgevangen. Ook wil hij meer windmolenparken op zee aanleggen.

Toch heeft Biden niet de noodtoestand uitgeroepen, iets waar de Democraten wel op hadden aangedrongen. Het uitroepen van de federale noodtoestand geeft de president extra bevoegdheden, waarmee bij bijvoorbeeld speciale rampenfondsen zou kunnen vrijspelen.

Gevaarlijk hoge temperaturen

In zijn toespraak haalde Biden hard uit naar het Congres, dat volgens hem "zijn werk niet doet" op het gebied van klimaatmaatregelen. Vorige week hield de conservatieve Democratische senator Joe Manchin nog een klimaatvoorstel uit de koker van Biden tegen, tot frustratie van veel Democraten.

Omdat de partij maar de helft van de Senaat in handen heeft, moeten de Democraten unaniem voor plannen stemmen die de Republikeinen niet willen steunen. Het ging overigens al om een afgeslankt klimaatvoorstel waartegen Manchin zich keerde: hij vond het oorspronkelijke investeringspakket, het zogeheten Build Back Better-plan, te ver gaan.

Niet alleen Europa kampt met extreme hitte, ook Amerika heeft last van hittegolven. Voor zo'n 40 miljoen inwoners van het land geldt dat zij deze week met gevaarlijk hoge temperaturen te maken krijgen. Actiegroepen willen dat Biden wel de federale noodtoestand afkondigt.