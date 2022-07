Blauw-gele vlaggen en 'Stop War': eerste duel Dinamo Kiev sinds inval Russen

De spelers van Dinamo Kiev zijn weer voetballers. Op ruim 800 kilometer van het thuisstadion in Kiev en 1.500 kilometer van het front, speelt de club in het Poolse Lodz vanavond tegen Fenerbahçe zijn eerste officiële wedstrijd sinds de Russen eind februari Oekraïne binnenvielen.

Kiev speelde dit jaar nog geen officiële wedstrijd vanwege de oorlog. In februari legde de Oekraïense bond de nationale competitie stil en in april werd het lopende seizoen afgebroken. Een kampioen werd niet uitgeroepen, maar op basis van de stand in april verdeelde de bond wel de tickets voor Europees voetbal.

Champions League

Zo staat Dinamo Kiev woensdagavond in een beladen duel in de tweede kwalificatieronde van de Champions League tegenover het Turkse Fenerbahçe. De basisspelers van Dinamo betraden het veld in protestshirts met daarop een hart en de tekst 'Stop War' en met blauw-gele vlaggen om de schouders.

Ook de Fenerbahçe-spelers droegen het shirt.