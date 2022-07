Masmeijer op vrije voeten na gratie: 'Een doodgewone gratieverlening'

Vandaag werd bekend dat oud-presentator Frank Masmeijer gratie heeft gekregen. Ruim zeven jaar zat hij in de cel vanwege drugssmokkel, inmiddels is hij weer op vrije voeten. Veel is nog onduidelijk over de gratieverlening. Masmeijer heeft niks losgelaten over de reden van zijn vrijlating.

Strafrechtadvocaat Willem Jebbink denkt dat het in dit geval gaat om persoonlijke omstandigheden. Het kan zijn dat de veroordeelde voor kinderen of ouders moet gaan zorgen. Daarnaast kan het om werk gaan. "Als de gevangene een baan heeft gevonden en die positie in gevaar komt, als hij nog langer vastzit", zegt Jebbink.

"Gezondheid is een veelvoorkomende grond", zegt de strafrechtadvocaat. Het kan gaan om de gezondheid van de gevangene, maar ook van iemand in de directe omgeving. Bijvoorbeeld als iemand terminaal ziek is kan hij of zij gratie krijgen.

Wat voor delict de veroordeelde heeft gepleegd, speelt geen rol. Ook maakt het niet uit hoe lang de gevangenisstraf is. Het kan gaan om een jarenlange celstraf, zoals in het geval van Masmeijer, maar ook om enkele maanden. "Het betekent ook niet altijd een kwijtschelding van de gehele straf", zegt Jebbink. "De straf kan ook worden omgezet naar een geldboete of een werkstraf."

Negatief advies

Masmeijer, die in de jaren 80 en 90 bekend werd bij het grote publiek door het presenteren van spelshows, zat een celstraf van negen jaar uit. In 2017 werd hij veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij het smokkelen van honderden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. De eerste jaren zat hij vast in België, sinds vorig jaar in Nieuwegein.

Na een besluit van minister Weerwind van Rechtsbescherming en een handtekening van de koning, mocht de oud-presentator de gevangenis vorige maand verlaten. De laatste anderhalf jaar hoeft hij niet uit te zitten. Masmeijers advocaat Geert-Jan Knoops, die al een tijdje geen contact meer had met hem, wist vooraf niets van de gratie.

Het OM zegt dat het de minister negatief heeft geadviseerd over de gratie van Masmeijer. Volgens De Telegraaf en RTL Boulevard gaf het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden wel een positief advies. Het hof zegt tegen de NOS hier geen uitspraken over te doen.