Tranen na finish Jakobsen: 'In Polen zag ik zijn kapotte gezicht, en dan vandaag...'

Meteen na de finish belandde Jakobsen tegen de boarding, en vervolgens zat hij uitgeteld op de grond. Gesloopt na vier loodzware Pyreneeëncols was hij niet meer in staat om een reactie te geven.

Voor Jakobsen, topsprinter en geen vriend van de bergen, was het een strijd tegen de tijdslimiet van ruim 37 minuten. Toen de sprinter van QuickStep in zijn eentje voor de bezemwagen de eindstreep naderde, tikten de seconden van de tijdslimiet weg.

Zijn ploeggenoot Florian Sénéchal kon dat wel. In tranen vertelde de 29-jarige Fransman wat het voor hem betekende dat Jakobsen nog in koers is: "In Polen zag ik hoe zijn gezicht helemaal kapot was. En dan vandaag.... chapeau, hij geeft nooit op. Hij is mijn vriend."

Die emoties waren er niet voor niets. Sénéchal was op 5 augustus 2020 als een van de eersten bij Jakobsen, nadat zijn ploeggenoot tijdens de massasprint in Polen op huiveringwekkende wijze ten val was gekomen. Hij zag dat Jakobsen veel bloed verloor en dreigde te stikken, waarop hij het zwaargehavende hoofd van Jakobsen vasthield.

Openhartig interview

Twee maanden later vertelde Sénéchal er openhartig over in een interview met L'Équipe: "Het ergste was dat ik hem niet herkende. Ik probeerde op zijn ogen te fixeren. Ik ben getraumatiseerd door wat ik zag, zijn gezicht was volledig vernietigd. Het was alsof een granaat in zijn gezicht was ontploft."

"Toen de eerste hulp arriveerde, zeiden ze dat ik me niet mocht bewegen en dat ik Fabio zijn hoofd moest vasthouden. Het leek eindeloos te duren, al duurde het maar minuten", aldus Sénéchal, die na de traumatische gebeurtenis psychologische hulp kreeg van zijn ploeg.

Drie weken na de verschrikkelijke val zagen Sénéchal en Jakobsen elkaar weer. De Nederlander gaf de Fransman een fles wijn en een zelfgemaakt kaartje met de tekst: 'Thank you for saving my life'.