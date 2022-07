Nieuwe naam voor echt zwerkbal om afstand te nemen van J.K. Rowling

De sport quidditch gaat voortaan door het leven als quadball, maakt de International Quidditch Association (IQA) bekend. De balsport, in het Nederlands bekend als zwerkbal, is gebaseerd op de verzonnen sport uit de Harry Potter-reeks van schrijfster J.K. Rowling. De IQA heeft de naamsverandering doorgevoerd om afstand te nemen van de controversiële schrijfster en van productiemaatschappij Warner Bros.

J.K. Rowling is de laatste jaren veel bekritiseerd om haar uitspraken over trans personen, die door lhbti+-activisten als transfobisch gezien worden. De IQA heeft al eerder afstand genomen van haar opvattingen en wil juist dat de sport een veilige omgeving voor mensen van alle genderidentiteiten is. Met de naamsverandering willen ze dit benadrukken.

De bond benadrukt dat Rowlings stellingname niet de enige reden is voor de naamsverandering. Door de nieuwe naam hoeven ze geen rekening meer te houden met Warner Bros, dat eigenaar is van het handelsmerk "Quidditch", en heeft de organisatie meer vrijheid in het organiseren van evenementen. De voorzitter van de IQA noemt het "een grote stap die veel deuren voor de sport kan openen."

Quadball wordt gespeeld met twee teams van zeven spelers en vier ballen. Gedurende de hele wedstrijd moeten de spelers een bezem tussen hun benen geklemd houden. Wereldwijd beoefenen duizenden mensen de sport. Ook in Nederland bestaan tien teams, waaronder de Wageningen Werewolves en de Rotterdam Ravens.

Controverse rond Rowling

De kritiek op Rowling ging oorspronkelijk om een serie controversiële tweets waarin ze zich uitsprak tegen het gebruik van de term 'mensen die menstrueren'. Ze verdedigde haar standpunt met het argument dat het in haar ogen verkeerd is om het concept 'sekse' overboord te gooien. "Daarmee zwak je de ervaringen van vrouwen af."

Lhbti+-organisaties zoals Glaad bekritiseerden de uitspraken omdat Rowling volgens hen insinueert dat trans vrouwen geen echte vrouwen zijn. Ook Daniel Radcliffe en Emma Watson, de hoofdrolspelers uit de Harry Potter-filmreeks spraken zich uit tegen de schrijfster.

Rowling heeft later nog meer artikelen geschreven waarin ze haar opvattingen verdedigt en kritiek uit op lhbti+-activisme. Ook ondertekende ze samen met 149 andere auteurs een open brief over de gevaren van 'cancel-cultuur'.