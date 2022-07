Spaanse nachten boven de 30 graden, 'lakens in de vriezer'

De hittegolf is officieel voorbij, maar het is nog altijd flink heet in Spanje. En dit record gaat misschien sneuvelen: plaatsen waar de nachttemperatuur niet meer onder de 32 graden zakt.

'Airconditioning' is het toverwoord voor de toeristen op het Plaza España van Sevilla. Op het beroemde plein, in de vorm van een halve maan, is het niet uit te houden. Het kwik schiet overdag de 40 graden ver voorbij.

De nachten zijn nog erger. Het blijft 30 graden en dat maakt slapen onmogelijk. Tenminste, als je geen airco hebt, zoals het Spaanse gezin dat met een camper onderweg is naar Parijs. De familie staat in zwembroek in de grote fontein op het plein. "Slapen lukt maar een heel, heel klein beetje", bromt de vader.

"Het is airco aan, even slapen, dan weer airco uit, en weer proberen in te dommelen", zegt een optimistische Duitse toeriste. "Eigenlijk valt het me nog wel mee." Een Italiaanse vakantieganger herhaalt drie keer het toverwoord op de vraag of hij aan slapen toekomt. "Aria condizionata! Dat is het enige dat werkt."

Niet te veel doen

"Ga ervan uit dat de problemen beginnen vanaf 24 graden. Je wordt steeds vaker wakker, en staat doodmoe op", zegt Rybel Wix, die als slaaptherapeut in het Hospital de la Princesa in Madrid werkt. "Daarna volgen meer problemen doordat je je lastiger kunt concentreren. Alles wordt in de war gestuurd. Je raakt geïrriteerd, krijgt woedeaanvallen, of je kunt depressief worden."

Volgens de arts moet je vooral niet te veel doen op warme avonden. Zaken als zwaar eten of sporten zijn uit den boze. "Begin drie uur van tevoren met de voorbereidingen voor het slapen. Neem een lauwe douche, probeer te regelen dat het hooguit 22 graden is in de ruimte waar je slaapt en zorg dat er weinig licht is." Nog een tip: "Zet de airco niet te koud, dan bereik je het omgekeerde."

Zonder pyjama naar bed

Ook de nachttemperatuur wordt steeds vaker nieuws, weet Roberto Brasero, de vaste weerman van de televisiezender Antena3. Het ontbreekt hem aan de juiste termen om de nieuwe situatie te duiden. "Als het 's nachts 20 graden is spreken meteorologen over een tropische nacht. Bij 25 graden noemen we het tórrida, een hete nacht. We moeten nu woorden vinden om nachten van 30 graden aan te duiden."

De Spanjaarden kunnen maar beter wennen aan de klimaatcrisis waarin het land verkeert, zegt Brasero. "Ik zeg niet dat we in Spanje niet eerder hittegolven hebben meegemaakt. Maar ze zijn in aantal verdubbeld. We gaan naar een scenario toe waarin dingen die eerder uitzonderlijk waren, normaal worden. We maakten in Spanje dagen mee waarop het 45 graden werd. Dat hoort meer bij Saudi-Arabië of bij Qatar. Maar we gaan dus ook in Spanje die kant op."

De bewoners van Sevilla hebben zo hun eigen tips om te slapen in de verzengende nachttemperaturen. Lakens in de vriezer voor het slapengaan, en vochtige doeken op je lijf als je eenmaal in bed ligt. "Veel drinken, en dan maar in bed schaapjes gaan tellen", grijnst een al wat oudere Sevillano. Een andere vrouw heeft nog een suggestie: vooral lauw douchen, niet koud. "En daarna zónder pyjama naar bed."