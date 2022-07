Duits gasnetbedrijf gaat ervan uit dat Gazprom gaslevering hervat

Het Duitse gasnetbedrijf Gascade gaat ervan uit dat de Russische gasproducent Gazprom de gaslevering via de Nord Stream 1 pijpleiding hervat. Eerder liet Gazprom aan meerdere klanten weten de gasleveringen niet te kunnen garanderen met een beroep op 'overmacht'.

Sinds 11 juli is de Nord Stream 1-leiding, een belangrijke gasroute voor Europa, volledig dicht voor onderhoud. Volgens Gascade zal, net zoals voor de onderhoudswerkzaamheden, 40 procent van het normale volume aan gas worden geleverd.

De Nederlandse gasnetbeheerder Gasunie zegt nog niets te weten van het hervatten van de gastoevoer en dat dat morgenochtend duidelijk moet worden. "Maar morgen geeft misschien ook niet het hele antwoord", zegt energieanalist Jilles van den Beukel van het The Hague Centre for Strategic Studies.

"Dit kan de komende dagen of zelfs weken doorspelen met speculaties: iets meer of iets minder gastoevoer", zegt Van den Beukel. De gasprijs lijkt nog niet echt te reageren, maar dat noemt Van den Beukel logisch: "Die doet eigenlijk nu niet veel. Er is ingeprijsd dat de gastoevoer minder of zelfs niets is. Pas als die toevoer weer volledig wordt, zal de gasprijs weer flink dalen."

Tot voor kort kwam zo'n 40 procent van al het gas dat Europa importeert via Nord Stream 1 uit Rusland aan in Duitsland. Daarvandaan wordt een deel van het gas naar andere landen vervoerd. Gazprom schroefde afgelopen tijd deze leveringen al flink terug, onder meer omdat er volgens het Russische staatsbedrijf problemen waren met een turbine.