Boeren mogen vrijdag in afgeslankte vorm demonstreren bij intocht Vierdaagse

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) mag vrijdag demonstreren bij de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse op de Via Gladiola, maar in afgeslankte vorm. Ze mogen met maximaal vijftig betogers aanwezig zijn en er mag één trekker en een koelwagen mee.

De boeren waren van plan met honderden trekkers naar de Via Gladiola te komen, maar Nijmegen stak hier met een noodverordening een stokje voor. Daartegen ging FDF in bezwaar. De rechter boog zich vandaag over de kwestie, maar nog voor de uitspraak kwamen de partijen er samen uit, meldt Omroep Gelderland.

Naast afspraken over het maximumaantal betogers en voertuigen werd ook overeengekomen dat de boeren langs de Via Gladiola mogen staan. De weg zelf mogen ze niet op voor hun protestactie.

Akkoord met de oplossing

FDF is van plan om een koelwagen mee te nemen met voedsel om uit te delen aan het publiek. De gemeente staat toe dat de koelwagen door een trekker naar de plek van bestemming wordt gebracht. Daardoor komt er dus toch een landbouwvoertuig naar de protestactie.

Burgemeester Bruls laat weten dat hij akkoord is met deze oplossing. "Ik verwacht wel van iedereen dat zij zich aan de afspraken houden." De trekker die FDF mee wil nemen, zal in ieder geval geen standaardmodel zijn, zegt voorman Mark van den Oever tegen Omroep Gelderland. "We nemen de grootste trekker mee die we kunnen vinden."

Volgens de regionale omroep werd er lang onderhandeld in de rechtszaal. Daardoor duurde de zitting, die eigenlijk binnen een uur klaar had moeten zijn, veel langer. De boeren en de gemeente verschilden vooral van mening over het meebrengen van trekkers.

Vierdaagse vandaag begonnen

Een dag later dan gepland ging vanochtend de Nijmeegse Vierdaagse van start en liepen de wandelaars een tocht door Beuningen en Wijchen. Om 17.00 uur moesten alle deelnemers binnen zijn. Van de 38.445 wandelaars zijn er 1490 niet of niet op tijd gefinisht. Ook hebben vanmorgen 3719 wandelaars hun startbewijs niet opgehaald.

Medewerkers van het Rode Kruis kregen het aan het einde van de dag nog druk omdat lopers na binnenkomst in Nijmegen last kregen van de hitte of flauwvielen. "Mensen die toch te veel zon hebben gehad en misschien te weinig gedronken hebben", zei een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Maar ook daarna ging het volgens de woordvoerder mis. "Mensen dachten: we hebben hem uitgelopen vandaag, laten we toch een biertje nemen. En alcohol en vermoeidheid gaan niet goed samen. Dus dan kan het zomaar dat mensen flauwvallen."