Hof legt jongere broer opnieuw cel en jeugd-tbs op in zaak-Lotte

Een 17-jarige jongen uit Almelo is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar cel en jeugd-tbs voor het doden van de 14-jarige Lotte. Het is dezelfde straf die de rechtbank hem in december oplegde.

Lotte kwam begin vorig jaar om het leven bij een ontmoeting met de verdachte en diens oudere broer. De jongens waren destijds 15 en 17 jaar oud. Het meisje had met beiden een relatie gehad. Een afspraak om het over een uitgelekte naaktfoto te hebben, liep uit op een fatale ruzie, waarbij het meisje door verwurging om het leven werd gebracht.

Beide broers werden veroordeeld voor het doden van het meisje. Ze kregen allebei de maximale straf voor jeugdigen: een en twee jaar jeugddetentie. Ook werd hun verplichte jeugd-tbs opgelegd. De jongste broer ging in hoger beroep.

Nieuwe verklaringen

Tijdens het eerste proces zwegen de broers voornamelijk. Bij de behandeling van het hoger beroep legde de nu 17-jarige verdachte nieuwe verklaringen af. Hij vertelde dat zijn oudere broer Lotte na een verhitte woordenwisseling een duw gaf en daarna door het lint ging.

De oudere broer gaf het slachtoffer daarna niet alleen meerdere klappen, maar trapte haar ook meermaals, aldus de jongere broer. Vervolgens zou hij het meisje hebben gewurgd, meldt RTV Oost. Daarna zou hij haar lichaam naar de sloot hebben gesleept en in het water hebben geduwd.

Betrokkenheid bij haar dood

De advocaat van de jongen pleitte voor vrijspraak omdat het aanwezig zijn bij de dood van het meisje iets anders is dan het medeplegen. Het hof vindt echter dat zijn betrokkenheid bij haar dood groter was.

Zo schreef de jongste broer in chatberichten kort na Lottes dood dat hij was doorgedraaid en dat hij haar had getrapt. De jongen verklaarde eerder dat hij die berichten had geschreven om de schuld zoveel mogelijk op zich te nemen, omdat zijn straf vanwege zijn leeftijd lager uit zou vallen dan die van zijn broer.

Het hof gelooft die verklaring niet en stelt dat de berichten die hij destijds stuurde belastend zijn voor zowel hem als voor zijn oudere broer. Toen iemand hem via Snapchat vroeg of zijn broer het ook had gedaan, antwoordde de verdachte bevestigend, aldus het hof.

'Nauwe en bewuste samenwerking'

Bovendien heeft de jongen tegenover het gerechtshof verklaard dat hij op dat moment nog helemaal niet wist dat zijn oudere broer vanwege diens leeftijd een hogere straf kon krijgen.

Verder hebben de broers vooraf een plan gemaakt om Lotte te confronteren en haar "zo nodig met geweld tot de orde te roepen", aldus het hof. Na haar dood werd haar lichaam in de sloot geduwd en daarna gingen ze ervandoor op de scooter. Het hof stelt dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking en acht daarom het medeplegen van doodslag bewezen.