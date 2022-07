Sunak en Truss laatste twee in race om opvolging Boris Johnson

In de race naar het premierschap van het Verenigd Koninkrijk zijn nog twee kandidaten over. Het gaat om oud-minister van Financiën Rishi Sunak en minister Liz Truss van Buitenlandse Zaken, die beiden het stokje van Boris Johnson als partijleider van de Conservatieven (en daarmee als premier) over willen nemen.

Tot 15.00 uur vanmiddag (lokale tijd) konden Conservatieve Lagerhuisleden hun stem uitbrengen op een van de drie overgebleven kandidaten. Staatssecretaris Penny Mordaunt voor Handel viel bij die stemming af. Acht kandidaten deden in totaal mee, drie geïnteresseerden vielen af voor de race goed en wel was begonnen.

Of het Sunak of Truss wordt zal worden bepaald door de leden van de Conservatieve Partij. Zij krijgen begin augustus een stembiljet thuisgestuurd en mogen tot 2 september hun stem uitbrengen. Daarna wordt de winnaar bekendgemaakt. Hoeveel leden de Conservatieve Partij precies heeft is onduidelijk, volgens de BBC gaat het om minstens 160.000 mensen.

Laatste vragenrondje

In het Lagerhuis kon de oppositie vanmiddag voor het laatst vertrekkend premier Johnson het vuur na aan de schenen leggen. Aan het slot van het vragenuur nam de premier nog het woord. "Ik heb dit land door een pandemie geleid en een ander land gered van barbaarsheid. Dat is voor mij genoeg: missie grotendeels volbracht. Hasta la vista, baby", sloot Johnson af.

Begin deze maand moest Johnson onder grote druk van zijn partij het veld ruimen, nadat hij kort daarvoor een interne vertrouwensstemming had overleefd. De directe aanleiding voor zijn vertrek was de benoeming van een partijlid, Chris Pincher, als 'deputy chief whip'. Johnson wist destijds dat er een beschuldiging van seksueel wangedrag tegen Pincher was geuit.

Johnsons premierschap had toen al flinke deuken opgelopen door partygate. Beide schandalen resulteerden erin dat minister na minister deze maand uit de regering stapte en om het aftreden van Johnson vroeg.