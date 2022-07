Vrouw die op walvisrug klom bij Zandvoort meldt zich bij politie

Een vrouw die gisteren bij Zandvoort op de rug van een spitssnuitdolfijn klom, heeft zich gemeld bij de politie. De politie was naar haar op zoek en onderzoekt of haar handelwijze strafbaar is. Beelden van het ritje dat ze probeerde te maken op het dier gaan rond op het internet, onder meer op videoplatform Dumpert.

Gisteren dreigden drie spitssnuitdolfijnen - een walvissoort die gewoonlijk niet in de ondiepe Noordzee voorkomt, maar zijn habitat heeft in de diepe oceanen - te stranden bij Zandvoort. Strandgasten wisten te voorkomen dat een van de dieren strandde, door de walvis weg te duwen van de kust. De andere twee spitssnuitdolfijnen waren wel gevaarlijk dicht bij de kust, maar hoefden niet teruggeduwd te worden.

Stichting SOS Dolfijn reageert geschokt op de actie van de vrouw. "Dat is echt dierenmishandeling", zegt directeur Annemarie van den Berg. "Dat heeft ze vast niet zo bedoeld, maar ik kan er gewoon met mijn verstand niet bij. Ik kan niet bedenken waarom je dit doet. Dit voelt voor mij een beetje alsof je een aangereden hond ziet liggen en denkt: die ziet er fluffy uit, daar ga ik even bovenop zitten."

Stress

Volgens Van den Berg hebben mensen vaak de neiging om walvissen en dolfijnen die dreigen aan te spoelen aan te raken. "Maar dat leidt tot ongelooflijk veel stress bij de dieren." De walvissen waren sowieso al ernstig gestrest door de reddingsactie van de strandgangers. "Zoveel mensen, en je hoort mensen ook naar elkaar roepen, dat is heel veel geluid. Ik ben eigenlijk verbaasd dat het dier niet later alsnog is aangespoeld."

Hoewel de spitssnuitwalvissen een gevaarlijke hoeveelheid stress hebben doorgemaakt door het terugduwen, denkt Van den Berg wel dat dit de enige optie was, ook omdat deze walvissoort flink groter is dan een bruinvissoort. "Normaal gesproken is het advies: duw niet terug, want een walvis op de kant mankeert wat, die is mogelijk ziek. Maar in dit geval had ik het dier ook niet kunnen opvangen. Dit was het enige wat ik ook had kunnen doen, dus het dier heeft geluk gehad dat het een menselijke barrière tegenkwam."

Bekijk hier de reddingsactie: