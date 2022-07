Pogacar boekt derde ritzege in de Tour, maar Vingegaard geeft geen krimp

Tadej Pogacar heeft de zeventiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Sloveen versloeg de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard in de sprint bergop na een loodzware Pyreneeënetappe, waar een aanval op de gele trui uitbleef.

Na de rit met drie zware beklimmingen bleven op de slotklim de twee grote rivalen Vingegaard (van het Nederlandse Jumbo-Visma) en Pogacar (UAE) over, waarbij de Sloveen nog hulp had van ploeggenoot Brandon McNulty.

Het wachten was op een aanval op het geel door Pogacar, maar die kwam er niet. Het werd slechts een prestigestrijd om de ritzege en die was voor Pogacar. Het was alweer zijn derde etappezege in de Tour, maar de tweevoudig Tourwinnaar liep slechts vier bonificatieseconden in op de Deen.