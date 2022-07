Ajax haalt Nigeriaanse verdediger Bassey voor minimaal 23 miljoen euro

Ready to let you smile. @CalvinBassey = ⚪️🔴⚪️

Bassey was afgelopen seizoen een vaste kracht bij Rangers, dat onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst na strafschoppen de finale van de Europa League verloor van Eintracht Frankfurt.

Rangers FC eindigde in de competitie als tweede achter kampioen Celtic. De zesvoudig international uit Nigeria speelde afgelopen seizoen in diverse competities vijftig wedstrijden voor de Schotse club. Bassey is afkomstig uit de jeugdopleiding van Leicester City. Die ruilde hij in 2020 transfervrij in voor Rangers.

Opvolger Martínez

De linksbenige voetballer geldt in Amsterdam als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez. Bassey is na Steven Bergwijn en Owen Wijndal de derde aankoop van Ajax in deze transferperiode.

De aanwinst van Ajax is al aanwezig in Oostenrijk, waar de Amsterdammers momenteel op trainingskamp zijn. De ploeg van trainer Alfred Schreuder oefent zaterdag tegen Eintracht Frankfurt.