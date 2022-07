Vanavond op tv: EU moet gas besparen • Blijft Draghi toch?

Gasbeperkingen voor EU-landen

Alle EU-landen moeten tot komend voorjaar 15 procent minder gas gebruiken. Nu gaat het nog om een richtlijn maar als te veel landen zich er niet aan houden, wordt het een verplichting. Als er in een land een gastekort dreigt, is het de bedoeling dat andere landen bijspringen.

Is dit noodplan van de Europese Commissie genoeg om EU-landen de komende winter door te helpen als Rusland, zoals wordt verwacht, de gasexport terugdraait of zelfs stopt? We spreken erover met Eurocommissaris Frans Timmermans. En we nemen een kijkje over de grens in Duitsland, waar ze al een stuk verder zijn met het nemen van besparende maatregelen.