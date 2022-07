Man die vrachtwagen stilzette op A28 verdacht van veroorzaken dodelijk ongeluk

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee 55-jarige mannen van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A28. Een van hen zette vrijdagmiddag zijn vrachtwagen stil op de snelweg, waarna achter hem een file ontstond. In die file kwam ter hoogte van Beilen een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort om het leven.

De motorrijder kwam in botsing met een bestelbus. De chauffeur van deze bestelbus is de tweede verdachte. De mannen zijn dit weekend verhoord en daarna vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten; hun rijbewijzen zijn ingenomen.

Protestacties

Of de verdachten betrokken waren bij een solidariteitsactie met demonstrerende boeren laat het OM in het midden. Boerenactiegroep Agractie had Nederlanders opgeroepen om vrijdagmiddag om 15.00 uur hun werk een kwartier neer te leggen uit solidariteit met de landbouwsector. Het ongeluk gebeurde rond dat tijdstip.

Naar aanleiding van de oproep van Agractie waren op meerdere snelwegen protestacties van mensen die het oneens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet. Onder meer op de A28, A50 en A1 reden vrachtwagens en trekkers langzaam en blokkeerden ze wegen. De ANWB liet vrijdag aan persbureau ANP weten ter hoogte van Beilen geen boerenacties te hebben gezien.

'Levensgevaarlijke situaties'

Het OM wil nog geen conclusies trekken over of het ongeluk bij de Drentse plaats samenhangt met de protestacties, omdat het onderzoek nog loopt. Wel waarschuwt hoofdofficier van justitie Diederik Greive van het parket Noord-Nederland dat het stilzetten van voertuigen op doorgaande wegen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. "Dat blijkt wel uit het tragische ongeval van afgelopen vrijdag."

