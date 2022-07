Griekspoor trekt goede lijn niet door en verliest in traditierijk Hamburg van Coric

De teleurstelling van het setverlies was daarna merkbaar bij Griekspoor, die mede door ongeduld (snel naar het net komen) en een haperende service direct in de tweede set werd gebroken.

Tallon Griekspoor heeft in Hamburg zijn aansprekende overwinning op Holger Rune geen vervolg kunnen geven. De Noord-Hollander ging op het Duitse graveltoernooi in de tweede ronde onderuit tegen de Kroaat Borna Coric: 3-6, 4-6.

Griekspoor, vorige week nog winnaar van een challengertoernooi in Amersfoort, herpakte zich daarna wel, maar kon geen break in de servicegame van Coric forceren.

Rijke historie

Daarmee blijft Tom Okker nog altijd de enige Nederlander die de traditierijke Hamburg Open heeft gewonnen (in 1970). Hamburg werd in 1892 voor het eerst georganiseerd en is daarmee het oudste tennistoernooi van Duitsland.

Er zit aan de Hamburg Open overigens nog een Nederlands tintje. De locatie heeft namelijk voor Richard Krajicek een speciale betekenis, al is het niet een vrolijke.

De enige Nederlandse grandslamkampioen in het enkelspel had in 1999 de eerste Nederlandse nummer één van de wereld kunnen worden als hij in Hamburg de titel had veroverd. Krajicek strandde echter in de tweede ronde.

Daarna kwam Krajicek nooit meer zo dicht in de buurt van de mondiale nummer één-positie.