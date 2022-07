Man (40) aangehouden na dodelijk ongeluk met waterscooter

De politie heeft een man van 40 aangehouden na de botsing tussen twee waterscooters gisteren in Friesland. Hierbij kwam een 49-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân om het leven.

De verdachte komt uit diezelfde gemeente. Hij zat op de andere waterscooter toen de twee tegen elkaar botsten in IJlst. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het ongeluk.

Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk, schrijft Omrop Fryslân. De politie heeft getuigen gesproken en zoekt nog naar mensen die beelden hebben gemaakt.

Slachtofferhulp

In verband met het warme weer was het gisteren druk bij het meer. Volgens de politie had het ongeluk een grote impact op omstanders. Er wordt slachtofferhulp aangeboden aan mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren.