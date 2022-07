Opsteker voor Oranje: Miedema test negatief en keert terug in EK-selectie

Vivianne Miedema keert terug in de EK-selectie van Oranje. De spits testte ruim een week geleden positief op corona, maar heeft nu negatief getest.

De terugkeer van de topscorer aller tijden van Oranje is een opsteker voor bondscoach Mark Parsons, die gisteren Lieke Martens naar huis zag gaan met een voetblessure. Eerder verliet keepster Sari van Veenendaal het Oranje-kamp met een schouderblessure.

Miedema was niet de eerste speelster van Oranje die dit EK positief testte. Jackie Groenen miste de tweede groepswedstrijd, tegen Portugal, door corona. Zij sloot vorige week vrijdag weer aan en speelde mee in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Zwitserland.

Ook andere teams hebben last gehad van het virus. Zo testte de bondscoach van Engeland, Sarina Wiegman, vorige week positief. Zij miste de laatste groepswedstrijd van haar team en het is nog onbekend of zij vanavond op de bank zit tegen Spanje.