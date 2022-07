Reizigers met 40 graden urenlang vast in Thalys: 'Mensen sloegen ruiten in'

Enkele honderden mensen hebben gisteravond urenlang vastgezeten in een trein van Thalys, die onderweg was van Parijs naar Amsterdam. Omdat de airco was uitgevallen, liep de temperatuur in de wagons snel op. Thalys laat in een reactie weten dat de getroffen reizigers, die pas vanmorgen hun weg konden vervolgen, een "uitzonderlijke commerciële compensatie" krijgen.

Vijf minuten na vertrek uit Parijs, waar het gisteren 40 graden was, kwam de Thalys stil te staan bij het station van de Parijse voorstad Saint-Denis. Tijdens het oponthoud viel de airco uit en mochten passagiers de deuren niet openen, vertelt de Vlaamse Tom van Heymbeeck, die in de trein zat. Volgens hem werd gezegd dat dat was om de veiligheid van de reizigers te waarborgen, omdat de trein tussen twee sporen in stond.

"Uiteindelijk hebben we 3,5 uur in een trein zonder airco gezeten", blikt hij terug. "Na een uur was ook alle drank op die in de trein aanwezig was. Vanaf toen was het, bij wijze van spreken, ieder voor zich. Sommige mensen zijn ruiten gaan inslaan."

In de video in onderstaande tweet is te zien dat de treindeur vanzelf weer dichtgaat nadat reizigers die hadden geopend. Daarna slaan de passagiers het raam van de deur in: