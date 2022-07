Met zijn arm in een brace volgt Kruijswijk de Tour nu voor de tv

Zijn sleutelbeen werd eerst vastgezet, de schouder werd terug in de kom geplaatst en vervolgens vloog hij naar Nederland om daar nog enkele scans te ondergaan. "De schouder hoefde verder niet geopereerd te worden, dat is positief. Operaties en snijden in het lichaam is nooit gunstig. Het is beter als het natuurlijk heelt. En daar waren de artsen positief over."

Hij kan niet veel, mag zijn arm de komende weken niet bewegen. Aan wedstrijden rijden denkt hij de komende tijd dan ook nog niet. "Dit seizoen heb ik uit mijn hoofd gezet."

Tour via tv

De Tour moet hij nu verder op televisie volgen. "Die laatste week ging belangrijk zijn. Ik merkte in de Alpen dat ik op het niveau was wat ik voor ogen had. Het zag er goed uit allemaal. Dan denk je niet dat je in zo'n rit onderuitgaat en dat dit gebeurt."

Zijn kopman rijdt ondertussen nog altijd in de gele trui. "Ik heb er wel vertrouwen in, als je ziet hoe goed we zijn. Maar het is nog niet gedaan."